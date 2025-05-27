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Общество

Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы

Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют граждане Кыргызстана. Об этом сообщают «Государственные новости».

иллюстративное
Фото иллюстративное

С момента начала проверки заявления подали 1 тысяча 762 человека. Из них допущено к экзамену только 335 детей. 81 проценту отказано в принятии документов, в том числе по причине установления недостоверных сведений в них.

На тестирование в 10 регионах России явились 42 ребенка, справились с заданием 27.

Дети мигрантов должны набрать не менее 90 процентов на тесте по русскому для поступления в школы РФ. При поступлении в 1-й класс они должны успешно выполнить девять из десяти заданий, а в 10-й и 11-й классы — 22 из 24 заданий. Рособрнадзор ранее предлагал установить проходной балл в 30 процентов правильных ответов на экзамене по русскому языку, но с таким подходом не согласились депутаты Госдумы.

«По разным оценкам, число граждан Кыргызстана, владеющих русским языком, достигло 73 процентов. Это один из самых высоких показателей не только в Центральной Азии, но и в СНГ. Он растет все последние годы из-за трудовой миграции в Россию и благодаря стремительному развитию совместных производств и проектов промышленной кооперации в самой республике», — говорится в статье.

При этом в КР средний балл тестов выпускников школ с русским языком на 20 пунктов выше, чем учащихся, оканчивающих другие образовательные учреждения.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 80 процентов несовершеннолетних иностранцев, желающих обучаться в российских школах и уже заявивших об этом, не смогут быть зачислены. Проведенный мониторинг показал, что причинами отказа были представление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в школах, установление недостоверных сведений в поданных документах. По данным ведомства, около 40 процентов допущенных к тестированию детей не прошли его.

Рособрнадзор также предложил до конца 2025 года ввести устную часть в экзамене по русскому языку как иностранному для мигрантов. 

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330484/
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