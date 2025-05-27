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Общество

В России трудовых мигрантов будут учить правам, обязанностям и нормам поведения

В России трудовых мигрантов будут учить правам, обязанностям и нормам поведения. В пяти регионах откроют экспериментальные адаптационные центры. Об этом сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По его словам, основная задача этих центров — предоставить иностранцам достоверную информацию о жизни в стране, снизить негативное влияние недобросовестных посредников и помочь избежать правовых проблем.

Программа курса охватывает основы законодательства, нормы поведения, историю РФ и вопросы профилактики экстремизма.

«Курс разрабатывался при участии ведущих вузов страны, среди которых Санкт-Петербургский государственный университет, а также психологов, юристов и лингвистов», — сказал Игорь Баринов.

Занятия будут проводиться как в миграционных центрах, так и на предприятиях. Длительность лекций составит от одного до нескольких часов, в зависимости от выбранного формата.

«Работа по адаптации иностранца может вестись постоянно как часть системы профилактики правонарушений», — подчеркнул глава Федерального агентства по делам национальностей.

Проект пока носит экспериментальный характер и охватывает 5 регионов и 328 работодателей. Финансирование осуществляется как из федерального бюджета, так и из средств субъектов. Участие в курсах является добровольным.

В России ранее принято 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, которым запрещено находиться в стране.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330486/
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