В КР растет количество фостерных семей: уже 243 ребенка нашли временный дом

В Кыргызской Республике продолжается развитие института фостерных семей. По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции на 1 мая 2025 года, в стране функционирует 113 приемных семей, где воспитываются 243 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей.

Фостерная семья — это временная форма устройства ребенка, предполагающая его воспитание в семейной среде на основании договора.

Родителями могут стать граждане КР от 30 до 65 лет, прошедшие специальное обучение.

Дети передаются в фостерные семьи в случаях, когда невозможно усыновление или оформление опеки. Размещение может быть как краткосрочным (от нескольких часов до месяца), так и долгосрочным — более шести месяцев.

Государство оказывает приемным семьям финансовую поддержку. В 2025 году:

• на содержание одного ребенка от 0 до 7 лет выделяется 12 тысяч 200 сомов в месяц;

• от 7 до 14 лет — 14 тысяч 147 сомов;

• от 14 до 17 лет — 15 тысяч 567 сомов.

Заработная плата одного из приемных родителей составляет от 13 тысяч 500 до 17 тысяч 500 сомов, в зависимости от числа и состояния детей. Все выплаты рассчитываются исходя из размера прожиточного минимума, утверждаемого ежегодно Нацстаткомом.

Институт приемных семей действует с 2012-го, и за это время число фостерных родителей значительно выросло: если в 2014 году их было всего 5, то к 2025 году — уже 113.

Минтруда отмечает, что все больше семей готово временно принимать детей в свою семью, что помогает сократить число детей в интернатных учреждениях.