15:03
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В КР растет количество фостерных семей: уже 243 ребенка нашли временный дом

В Кыргызской Республике продолжается развитие института фостерных семей. По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции на 1 мая 2025 года, в стране функционирует 113 приемных семей, где воспитываются 243 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей.
Фостерная семья — это временная форма устройства ребенка, предполагающая его воспитание в семейной среде на основании договора.
Родителями могут стать граждане КР от 30 до 65 лет, прошедшие специальное обучение.
 
Дети передаются в фостерные семьи в случаях, когда невозможно усыновление или оформление опеки. Размещение может быть как краткосрочным (от нескольких часов до месяца), так и долгосрочным — более шести месяцев.
 
Государство оказывает приемным семьям финансовую поддержку. В 2025 году:
 
• на содержание одного ребенка от 0 до 7 лет выделяется 12 тысяч 200 сомов в месяц;
• от 7 до 14 лет — 14 тысяч 147 сомов;
• от 14 до 17 лет — 15 тысяч 567 сомов.
 
Заработная плата одного из приемных родителей составляет от 13 тысяч 500 до 17 тысяч 500 сомов, в зависимости от числа и состояния детей. Все выплаты рассчитываются исходя из размера прожиточного минимума, утверждаемого ежегодно Нацстаткомом.
 
Институт приемных семей действует с 2012-го, и за это время число фостерных родителей значительно выросло: если в 2014 году их было всего 5, то к 2025 году — уже 113.
 
Минтруда отмечает, что все больше семей готово временно принимать детей в свою семью, что помогает сократить число детей в интернатных учреждениях.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330493/
просмотров: 781
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан подписал Декларацию по вопросам фостерной семьи
В Кыргызстане количество фостерных семей увеличилось на 29 процентов
Депутат Жогорку Кенеша выступил против фостерных семей
В Кыргызстане в фостерных семьях воспитываются 224 ребенка
Только 5 процентов детей в домах-интернатах Кыргызстана не имеют родителей
В фостерных семьях Кыргызстана воспитывается 207 детей
В Первомайском районе Бишкека трое детей обрели приемную семью
Бросила мама. Четыре ребенка в фостерной семье на Иссык-Куле не имеют документов
Запретить отдавать детей в детские дома и интернаты предлагают правозащитники
Родители детей с ОВЗ получают пособие в два раза меньше приемных
Популярные новости
Последний звонок в&nbsp;Кыргызстане. МВД обратилось к&nbsp;родителям выпускников Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
Внимание! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Внимание! В Бишкеке и Чуйской долине ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;России на&nbsp;экзамене по&nbsp;русскому языку для мигрантов введут устную речь В России на экзамене по русскому языку для мигрантов введут устную речь
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; презентовал маркетплейс ElPost «Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost
Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у&nbsp;детей Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у детей
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
27 мая, вторник
15:02
Активисты бьют тревогу: Добыча инертных материалов нарушает экосистему КР Активисты бьют тревогу: Добыча инертных материалов нару...
14:59
В Иссык-Кульской области с поличным при получении взятки пойман милиционер
14:22
Мэр Оша прибыл на встречу с недовольными переездом торговцами рынка «Келечек»
14:01
Проснулись. Мэр о сносе заборов на проспекте Чингиза Айтматова и реакции жителей
14:00
IT в Кыргызстане живы — и у них большие планы: интервью с Азисом Абакировым