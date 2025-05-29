Все кыргызстанцы, покорившие Эверест. Кто они и чем занимаются

В мае сразу две кыргызстанки — Асель Байбагышева и Рысгуль Акимжанова — покорили самую высокую горную вершину в мире — Эверест. До этого такое восхождение совершили только четыре наших соотечественника.

Кто же еще из кыргызстанцев покорил Эверест и чем они занимаются?

1 Дмитрий Греков (20 мая 1997 года) Дмитрий Греков (20 мая 1997 года)

Фото из интернета. Дмитрий Греков

Первый кыргызстанец, покоривший Эверест, — сооснователь турфирмы Ak-Sai Travel и супруг Елены Калашниковой, бывшего директора Фонда развития туризма КР.

Дмитрию Грекову 61 год. Он тренер по альпинизму и профессионально занимается высокогорными восхождениями. Совершил восхождение на Эверест 28 лет назад — 20 мая 1997-го, в 33 года. В этом ему финансово помог первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выделив на экспедицию $180 тысяч.

Дмитрий Греков — заслуженный мастер спорта, обладатель титула «Снежный барс».

2 Эдуард Кубатов (23 мая 2021 года) Эдуард Кубатов (23 мая 2021 года)

Фото из Facebook. Эдуард Кубатов

Ему 53 года. В 1996-м окончил Кыргызский национальный университет по специальности «юриспруденция», затем Академию внешней разведки России. Служил в Иране и Афганистане. В 2004 году ушел в отставку. Затем работал в частном секторе, руководил золотодобывающими компаниями в стране.

«Моя продолжительная исследовательская и бизнес-деятельность была тесно связана с величайшими горными массивами Азии: Ала-Тоо (Тянь-Шань), Памир, Кохи-Сафед, Гиндукуш и Кордильеры Северной Америки. Все это заложило основу для появления спортивного увлечения альпинизмом и горными лыжами», — говорится в биографии Эдуарда Кубатова на сайте Федерации альпинизма и скалолазания.

Сейчас он президент указанной организации, почетный консул Республики Индонезия в КР, представитель швейцарской компании Bartholet Maschinenbau AG в Кыргызстане, которая планирует построить канатную дорогу в Бишкеке.

3 Кадыр Сайдилкан (17 мая 2023 года) Кадыр Сайдилкан (17 мая 2023 года)

Фото из интернета. Кадыр Сайдилкан

Первый человек из Центральной Азии, кто покорил семь вершин на семи континентах: Эверест (8 тысяч 848 метров), Аконкагуа (6 тысяч 961 метр), Денали (6 тысяч 194 метра), Килиманджаро (5 тысяч 894 метра), Эльбрус (5 тысяч 642 метра), Массив Винсон (4 тысячи 892 метра) и Пирамиду Карстенса (4 тысячи 884 метра).

Кадыр Сайдилкан стал третьим кыргызстанцем, покорившим высочайшую вершину Земли. Кроме флага страны, он также поднял туда трехкилограммовый эпос «Манас» в версии Сагымбая Орозбак уулу.

Известен в качестве генерального директора компании Integra engineering, которая занимается монтажными работами, промышленными и инфраструктурными строительными проектами по всей Центральной Азии. Является братом Жоодара Сайдилкана — владельца «Новотеля» в Бишкеке.

В интервью одному из местных изданий предприниматель отметил, что альпинизм — это дорогой вид спорта.

«Одежда, обувь стоят тысячу с лишним долларов. Но я всю жизнь занимался бизнесом. Вообще, в горах можно встретить много миллионеров. С одним из них я поднялся на Эверест, а многих пригласил погостить в Кыргызстане. Вот так и я развиваю туризм. А в Антарктиде я играл в волейбол с актером Уиллом Смитом», — рассказал он.

4 Илим Карыпбеков (24 мая 2024 года) Илим Карыпбеков (24 мая 2024 года)

Фото из интернета. Илим Карыпбеков

Смог покорить Эверест со второй попытки. Первый раз экс-гендиректору НТРК пришлось отступить на высоте 8 тысяч 350 — 8 тысяч 400 метров.

После ухода с госдолжности Илим Карыпбеков говорил, что у него есть юридическая компания.

«Кроме этого, занимаюсь предпринимательством. В городе кофейными автоматами занимаются три фирмы, самая первая из которых принадлежит мне. Также у меня есть доля в компьютерных клубах», — рассказывал он одному из телеканалов.

Илим Карыпбеков активен в соцсетях и снимает выпуски для своего YouTube-канала. В январе опубликовал документальный фильм, в котором рассказал о личном опыте восхождения на Эверест.

5 Асель Байбагышева (11 мая 2025 года) Асель Байбагышева (11 мая 2025 года)

Фото из интернета. Асель Байбагышева

Первая кыргызстанская женщина, покорившая Эверест, пришла в альпинизм в 45 лет. Сейчас ей 54 года. Она трижды поднималась на легендарные семитысячники Кыргызстана — пики Ленина и Хан-Тенгри, в 2019-м была на Эльбрусе, в 2021 году покорила самую высокую гору Алтая — Белуху. В 2022-м одолела гималайский восьмитысячник Манаслу.

По образованию Асель Байбагышева экономист, работает бухгалтером.

«Это моя основная деятельность, и все будние дни я провожу в офисе, закрываю баланс, считаю заработную плату и налоги. Спортом я занималась и раньше, но не так активно. Это были катания на лыжах, велосипедные прогулки и прочее, но ничего серьезного. В альпинизм пришла восемь лет назад, и с тех пор он меня захватил полностью», — рассказала она в интервью местному интернет-изданию.

6 Рысгуль Акимжанова (27 мая 2025 года) Рысгуль Акимжанова (27 мая 2025 года)

Фото из Facebook. Рысгуль Акимжанова

Вслед за Асель Байбагышевой самую высшую точку планеты покорила основательница и генеральный директор ОсОО «Бай Элим Компани» Рысгуль Акимжанова. Компания работает в пищевой промышленности. Производит растительное масло, сахар, рис и другие крупы, маринованные овощи, соль, соусы и прочее. Продукцию экспортирует в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Россию.

Супруг Рысгуль Акимжановой — депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев. Вместе они воспитывают пятерых детей.

Покорение Эвереста требует не только физической и моральной подготовки, но и значительных финансовых затрат.



Стоимость восхождения на Эверест варьируется от $60 тысяч до $90 тысяч в зависимости от выбранной экспедиции и уровня комфорта. Кроме того, надо платить за разрешение на подъем — от $11 тысяч до $15 тысяч. Отдельно расходы на визу, авиабилеты, питание, медицинскую страховку и прочее.



