Росгвардия в Краснодаре использует дроны для контроля работников в сфере труда

В Краснодаре бойцы Росгвардии начали использовать беспилотники для поиска работников без трудовых документов. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

В Кубани прошел рейд среди ста иностранных рабочих, где установили, что у 14 граждан из стран Центральной Азии нет соответствующих документов на трудовую деятельность.

Сообщается, что к ним применят административные штрафы и в дальнейшем депортируют из России.

Как отмечает издание, подразделения Росгвардии СОБР и ОМОН используют беспилотники на стройках жилых комплексов для отслеживания передвижения работников. Дроны фиксируют перемещения людей на территории, включая труднодоступные участки, скрытые за строительными материалами.