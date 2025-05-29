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Общество

Росгвардия в Краснодаре использует дроны для контроля работников в сфере труда

В Краснодаре бойцы Росгвардии начали использовать беспилотники для поиска работников без трудовых документов. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

В Кубани прошел рейд среди ста иностранных рабочих, где установили, что у 14 граждан из стран Центральной Азии нет соответствующих документов на трудовую деятельность.

Сообщается, что к ним применят административные штрафы и в дальнейшем депортируют из России.

Как отмечает издание, подразделения Росгвардии СОБР и ОМОН используют беспилотники на стройках жилых комплексов для отслеживания передвижения работников. Дроны фиксируют перемещения людей на территории, включая труднодоступные участки, скрытые за строительными материалами. 

Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330817/
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