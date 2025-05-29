Беспилотники могут разгрузить пробки в Бишкеке: планы разработчиков

В Бишкеке проходит KIT Forum. Это ведущая технологическая платформа региона, собравшая более 3 тысяч участников.

В первый день работы форума прошли сессии по таким актуальным темам, как:

AI и образование: профессии и навыки будущего;

«Умные» города с ИИ: как технологии меняют нашу жизнь;

ИИ и инфраструктура: от дата-центров до глобальных сетей;

AI для бизнеса: от автоматизации к «умным» решениям;

Искусственный интеллект и киберугрозы: Новые вызовы и решения.

Участники обсуждали и такую важную проблему, как автомобильные пробки в больших городах.

Программный инженер компании Entwicklerburg Нази Маатказиева в рамках сессии «Как AI меняет города и цифровую инфраструктуру» объяснила, почему в Бишкеке не получится внедрить беспилотные технологии для управления потоками транспорта. По ее словам, основной проблемой остаются не везде освещенные улицы, отсутствие законодательства, разрешающего использовать беспилотники над населенными пунктами, и, наконец, люди пока не готовы делить дорогу с роботами.

Но эксперты считают, что решение этих и других вопросов — дело времени. Разработчики уже обсуждают, как создать «умную» систему управления уличным движением. Они полагают, что в будущем в режиме реального времени может работать общий центр обработки данных, связанный с мобильными устройствами, светофорами и общественным транспортом.

Напомним, применять дроны для мониторинга дорожной обстановки уже начали в Чуйской и Иссык-Кульской областях.