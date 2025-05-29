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Общество

Минэкономики предлагает упорядочить цены на ритуальные услуги

Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления. Ведомство хочет создать четкие и понятные правила, по которым будут устанавливаться цены на похоронные услуги по всей стране.

Как объясняют в Минэкономики, главная цель — сформировать единую тарифную политику. Сейчас в Кыргызстане нет одного общего документа, который бы регулировал, как именно должны формироваться цены на ритуальные услуги. Из-за этого стоимость похорон может сильно отличаться в разных регионах, а иногда и необоснованно завышаться, что, естественно, вызывает недовольство у людей. Новый порядок должен исправить эту ситуацию.

Кто и как будет устанавливать цены?

Новый порядок детально прописывает процедуру. Вот как это будет работать:

  1. Предприятия, оказывающие ритуальные услуги, должны будут сначала согласовать свои тарифы с территориальными подразделениями антимонопольного органа. Для этого им придется представить целый пакет документов: проект прейскуранта, финансовые показатели, балансовый отчет, анализ действующих тарифов, подробную калькуляцию затрат с расшифровками и обоснованием рентабельности. Ответственность за достоверность этих данных будет нести руководитель организации.

  2. Антимонопольный орган рассмотрит эти материалы в течение 10 рабочих дней. Если каких-то документов не хватает, их вернут в течение 5 дней с указанием, что нужно донести.

  3. После получения «зеленого света» от антимонопольщиков ритуальные организации в течение недели должны представить согласованные тарифы в исполнительный орган местного самоуправления (мэрию или айыл окмоту).

  4. Этот исполнительный орган, в свою очередь, в течение недели вносит эти тарифы на утверждение в представительный орган местного самоуправления (городской или айыльный кенеш).

  5. Местный кенеш на ближайшей сессии либо утверждает тарифы, либо направляет мотивированный (экономически обоснованный) отказ и похоронной организации, и антимонопольному органу.

Особый случай — города республиканского значения (Бишкек и Ош). Здесь процедура немного короче: тарифы будут утверждаться исполнительными органами местного самоуправления сразу после согласования с антимонопольным органом, без участия городских кенешей.

На чем будут основаны тарифы? Ключевые принципы:

Порядок определяет шесть основных принципов формирования цен:

  1. Экономическая обоснованность: Тарифы должны покрывать реальные затраты (на материалы, зарплату, транспорт, административные расходы).

  2. Прозрачность и открытость: Процесс формирования цен должен быть понятен и контролируем, а действующие тарифы — опубликованы в доступных источниках.

  3. Социальная ориентированность: Необходимо учитывать возможности социально уязвимых слоев населения. Местные власти смогут вводить льготы или компенсации.

  4. Недопущение необоснованного завышения: Запрещено включать в тарифы «лишние» затраты или слишком высокую прибыль.

  5. Единство подходов: Методика расчета должна быть одинаковой по всей стране, но с учетом региональных особенностей.

Из чего складывается цена на похороны?

В себестоимость ритуальных услуг можно будет включать только экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты. К ним относятся:

  • Оплата труда: Зарплаты сотрудников согласно штатному расписанию, договорам, премии, надбавки, отпускные.

  • Материалы и принадлежности: Саваны (кафан), гробы, подкладки, покрывала, таблички, венки, религиозные знаки (по желанию), а также расходники вроде веревок, перчаток, дезинфицирующих средств, кирпича и песка для могилы.

  • Транспортные расходы: Перевозка тела, сопровождения, персонала (катафалк и другое), топливо, амортизация и ремонт транспорта.

  • Услуги сторонних организаций: Оплата услуг по копке могилы, организации церемонии, чтению молитв (например услуги имама), предоставлению помещений для омовения, ритуального зала, выноса тела.

  • Амортизация основных средств: Износ зданий (включая помещения для омовения, ритуальные залы), оборудования, транспорта.

  • Коммунальные расходы: Оплата воды, электричества, отопления, канализации.

  • Административные расходы: Зарплата управленцев, социальные отчисления, содержание офиса, связь, канцтовары, санитарно-гигиенические нужды.

В себестоимость услуг не будут включаться: расходы, не связанные напрямую с похоронами, штрафы, пени, представительские расходы, затраты на благотворительность и другие подобные траты.

Контроль и ответственность

Контролировать правильность формирования и применения тарифов будут территориальные подразделения антимонопольного органа. Если ритуальная организация не представит материалы на согласование тарифов, антимонопольный орган выдаст предписание.

За невыполнение предписания или предоставление недостоверной информации предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

Если похоронное бюро будет не согласно с решением антимонопольного органа или местного кенеша, оно сможет обжаловать его в установленном законом порядке, вплоть до обращения в суд.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330832/
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