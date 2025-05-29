До 10 июня иностранцы могут легализовать свое пребывание без штрафов в КР

Министерство труда, социального обеспечения и миграции напоминает иностранцам и лицам без гражданства о действии Указа президента «О мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории Кыргызской Республики».
В ведомстве уточнили, что с 1 января 2025 года оформление разрешительных документов осуществляется по принципу «Единого окна» на портале Министерства иностранных дел: Evisa.e-gov.kg согласно Временному положению о порядке оформления разрешительных документов для пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории страны.
Согласно указу, до 10 июня предоставляется уникальная возможность легализовать свое пребывание на территории КР без применения административной ответственности.
Воспользоваться правом на легализацию могут все иностранцы и лица без гражданства, нарушившие миграционное законодательство, в том числе:
• с истекшим сроком визы или вида на жительство;
• без документов, подтверждающих законное пребывание;
• нарушившие цель въезда или правила транзитного проезда.
Добровольное обращение для урегулирования правового статуса освобождает от административных штрафов и санкций.
Что необходимо сделать
- Иметь действующий паспорт.
- Получить визу.
Обратиться в МИД через портал «Электронная виза» www.evisa.e-gov.kg.
Контакты: 0312663070; 0703428865; 0999312002 (работает 24/7).
- Получить вид на жительство
Обратиться в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
Контакты: 0312663964; 0509999779.
- Регистрационный учет
Обратиться в центры обслуживания населения ГУ «Кызмат» через портал «Онлайн-регистрация»: www.ereg.e-gov.kg.
Контакты: 0312380098; 0999380025; 119.
- Проверка через МВД
Обратиться в любое подразделение ведомства для получения справки об отсутствии препятствий к оформлению визы.
Контакты: 0312266170; 0702828028; 0700848440.
Минтруда настоятельно рекомендует всем заинтересованным лицам не откладывать процесс и воспользоваться возможностью до 10 июня, чтобы легализовать свое пребывание в республике без последствий.