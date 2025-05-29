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Общество

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» о достигнутых целях и планах на будущее

Авиационная отрасль страны реанимировалась и обретает новый уровень качества обслуживания и безопасности. Об этом заявил председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов. 

24.kg
Фото 24.kg . Манасбек Самидинов — председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

«У нас идет строительство больших международных аэропортов. Я могу сказать, что мы уже почти завершили запуск региональных аэропортов — в планах запустить в июне аэропорты Нарына и Казармана. Также идут строительные работы в селе Тамчи Иссык-Кульской области, где с нуля строится новый аэровокзал площадью 18 тысяч квадратных метров. Его мы планируем завершить до конца 2025 года», — рассказал он.

Также председатель правления отметил, что КР впервые самостоятельно построила международный аэропорт на базе расположенного в Караколе аэровокзала. С начала запуска его соединили с бишкекским и ошским аэропортами. Начато строительство аэровокзального комплекса в Оше площадью около 25 тысяч квадратных метров. Его будут использовать для международных линий.

«Кроме того, с участием нашего президента недавно дан старт строительству международного аэропорта в Джалал-Абаде, где нам выдали участок в 380 гектаров. Он будет международным и иметь взлетную полосу в 3 тысячи 800 метров, стоянку на шесть судов и аэровокзальный комплекс в 12 тысяч квадратных метров», — добавил Манасбек Самидинов.

Также проводится реконструкция международного аэропорта «Манас» — идут замена покрытия взлетно-посадочной полосы, ее удлинение, полная реконструкция аэровокзального комплекса, который в будущем увеличится на 18 тысяч квадратных метров.

«Мы купили большое количество техники для обслуживания как судов, так и пассажиров. Осенью этого года мы запустим нефтебазу емкостью 8 тысяч тонн для нашей дочерней компании «Асман ойл». Она расположена на территории аэропорта «Манас».

А одним из важных аспектов в реконструкции «Манаса» является обновление сигнальной системы взлетно-посадочной полосы, после внедрения которой аэропорт сможет принимать рейсы даже при нулевой видимости. Раньше из-за тумана или обильных осадков самолеты были вынуждены садиться в Алматы или Ташкенте», — сказал председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Также он заметил, что с сентября 2024-го внутренняя авиакомпания Asman Airlines уже обслужила более 100 тысяч человек. На балансе компании два самолета — третий должны были получить в мае, но из-за определенных причин его прибытие перенесли на 20 июля. Кроме того, идут активные переговоры о приобретении больших воздушных судов для соединения международных аэропортов Кыргызстана с другими государствами. 

24.kg
Фото 24.kg. Аман Мамаев — директор по коммерции ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Директор по коммерции ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Аман Мамаев добавил, что в прошлом году обслужено около 6 миллионов человек, что на 250 тысяч больше, чем за предыдущий год. Также увеличилось количество рейсов — впервые в истории КР обслужено более 46 тысяч рейсов.

«Основная цель — расширение географии полетов. Открыты рейсы в Пхукет, Нячанг, Фукуок, Гоа и Пекин. Возобновили рейсы в Азербайджан. Осенью этого года планируем увеличить новые маршруты в Саудовскую Аравию и Индию. Кроме того, открыта транзитная зона — теперь пассажиры, не выходя из аэропорта «Манас», используют его как международный хаб и отправляются в нужном им направлении», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330844/
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