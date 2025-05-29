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Общество

Частота трансплантации почек у детей в КР остается ниже оптимального уровня

Во многих странах, включая Кыргызстан, частота трансплантации почек у детей остается ниже оптимального уровня. Об этом сообщает Минздрав.

По данным ведомства, это связано с ограниченным количеством учреждений, способных оказывать такую помощь, и с особыми требованиями к проведению операций в педиатрической практике. Тем не менее успешная трансплантация у детей имеет жизненно важное значение: она помогает избежать серьезных осложнений, включая задержку роста, ортопедические проблемы, сосудистые патологии, а также улучшает качество жизни и социальную адаптацию ребенка.

Один из приоритетов при планировании трансплантации — подбор донорской почки в соответствии с массой тела ребенка. Обычно при весе свыше 20 килограммов ребенок может спокойно перенести трансплантацию почки от взрослого родителя.

Так, в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) была проведена трансплантация 12-летнему пациенту, находившемуся на перитонеальном диализе с 2024 года по причине хронического гломерулонефрита. Донором выступил его отец, 1976 года рождения.

Забор почки у донора выполнен с применением лапароскопического метода. Это современная малоинвазивная хирургическая технология, которая по сравнению с традиционной операцией через разрез обладает рядом преимуществ: меньшая травматичность, минимальная кровопотеря, лучшее послеоперационное самочувствие, быстрый реабилитационный период и лучший косметический эффект.

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«Успешное проведение подобных операций в Кыргызстане стало возможным благодаря командной работе высококвалифицированных специалистов НЦОМиД — детских нефрологов, трансплантологов, анестезиологов и хирургической бригады, обладающих опытом работы с детьми», — отметили в Минздраве.

НЦОМиД остается единственным учреждением в стране, где обеспечивается полный цикл медицинской помощи детям с тяжелыми нефрологическими патологиями, включая трансплантацию почек. Центр продолжит развивать это направление, внедряя передовые технологии для повышения доступности высокотехнологичной помощи детям.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330846/
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