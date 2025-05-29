В КР почти вдвое сократили количество документов статотчетности

В Кыргызстане в рамках дебюрократизации госсистемы проводится работа по сокращению количества сдачи форм строгой отчетности. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор Национального института стратегических инициатив Аяз Баетов.

По его словам, до настоящего времени существовало 257 форм отчетности, которые юридические и физические лица должны были сдавать в органы статистики.

«Теперь же 120 из них сдавать не придется, это почти в два раза меньше, что уже можно назвать большим успехом. Работа в этом направлении продолжается», — отметил Аяз Баетов.