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Общество

На один день — 31 мая изменится схема движения автобусного маршрута № 1

В связи с проведением детского забега SHORO TAYKŪLŪK KIDS RUN 31 мая с 07.00 до 21.00 изменится схема движения автобусного полуэкспресс-маршрута № 1. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Измененная схема маршрута:

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Маршрут забега пройдет вдоль улицы Абдумомунова. За безопасностью будут следить сотрудники туристической милиции, а на финише — дежурить скорая помощь.

В мероприятии могут принять участие дети от 2 до 16 лет. Старты организуют по возрастным группам:

  • 2–5 лет — 300 метров;
  • 6–8 лет — 500 метров;
  • 9–12 лет — 1 километр;
  • 13–16 лет — 3 километра;

Для зрителей и гостей организуют стартовый городок с фуд-кортом, игровыми зонами, сценой, аквагримом и аниматорами в национальных костюмах. Также запланированы выступления артистов, конкурсы и праздничная программа.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330852/
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