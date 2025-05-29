Аяз Баетов: Антимонопольный орган нужно либо ликвидировать, либо усилить

Государственное агентство антимонопольного регулирования при правительстве КР необходимо либо ликвидировать, либо усилить. Об этом сообщил на встрече с журналистами директор Национального института стратегических инициатив при президенте Аяз Баетов по теме дебюрократизации госсистемы.

По его словам, «работа Антимонопольного ведомства – это классический пример, когда есть госорган и непонятно, чем он занимается».

«Пришло время решать: расформировывать его и отдавать под Минэкономики или наделять его реальными полномочиями. А то сейчас этот орган только занимается мониторингом цен, но никакого контроля у него нет. Получается работа с минимальными задачами. И таких госорганов много», — добавил Аяз Баетов.