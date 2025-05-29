17:08
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Садыр Жапаров примет участие в первом саммите «Центральная Азия — Италия»

Президент Садыр Жапаров примет участие в работе первого саммита «Центральная Азия — Италия».

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 30 мая совершит рабочий визит в Астану для участия в первом саммите «Центральная Азия — Италия». Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип.

Тема саммита — «Общие горизонты. Диалог Центральной Азии и Италии во имя глобальной стабильности». На нем стороны обменяются мнениями по вопросам развития сотрудничества.

В Астану планируют приехать главы государств Центральной Азии и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отметил Сагынбек Абдумуталип.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/330863/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров биринчи «Борбор Азия-Италия» саммитине катышат
Садыр Жапаров вручил госнаграды родителям погибших при защите границы
Айың кептерге ишенбегиле. Президент «Капитал банк» боюнча комментарий берди
Садыр и Айгуль Жапаровы посетили Венгерскую государственную оперу
Садыр Жапаров в Будапеште: железная дорога из Китая и Камбаратинская ГЭС-1
Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы өз ара сооданын көлөмү эки эсеге өстү
Объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Венгрией увеличился в два раза
Не согласны с повесткой дня. США отказались участвовать в саммите G20 в ЮАР
Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Венгрию
В КР совершенствуют применение видеосвязи в уголовном судопроизводстве
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; подарил детям праздник в&nbsp;честь своего 29-летия «Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия
Bakai Bank представляет карту рассрочки &laquo;Тумар&raquo;. Бери сейчас&nbsp;&mdash; плати потом Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
День защиты детей с&nbsp;MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана День защиты детей с MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана
Все вместе с&nbsp;MEGA: тариф для тех, кто ценит близких Все вместе с MEGA: тариф для тех, кто ценит близких
29 мая, четверг
16:54
«Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия «Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-л...
16:43
Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе
16:26
Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
16:17
Садыр Жапаров примет участие в первом саммите «Центральная Азия — Италия»
16:14
Мошеннические кредиты будут списывать в Казахстане