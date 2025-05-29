Президент Садыр Жапаров примет участие в работе первого саммита «Центральная Азия — Италия».

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 30 мая совершит рабочий визит в Астану для участия в первом саммите «Центральная Азия — Италия». Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип.

Тема саммита — «Общие горизонты. Диалог Центральной Азии и Италии во имя глобальной стабильности». На нем стороны обменяются мнениями по вопросам развития сотрудничества.

В Астану планируют приехать главы государств Центральной Азии и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отметил Сагынбек Абдумуталип.