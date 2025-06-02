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Общество

В Кыргызстане приостановлено действие лицензий у 63 адвокатов

Министерство юстиции сообщает, что в соответствии с приказом от 22 мая 2025 года № 61а, на основании представления Совета адвокатуры КР приостановлено действие лицензий на право занятия адвокатской деятельностью у 63 человек.

Приказ принят согласно пункту 6 части 2 статьи 22 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», а возобновление действия лицензий осуществляется после устранения обстоятельств, послуживших основанием для их приостановления, в порядке, установленном законодательством об административной деятельности и административных процедурах.

Информация о приостановленных лицензиях размещена в Едином государственном реестре лицензий на официальном сайте Минюста.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331179/
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