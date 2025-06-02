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Общество

Напротив аэропорта Тамчи возводят три пятизвездочных отеля

В селе Тамчи Иссык-Кульской области, напротив международного аэропорта «Иссык-Куль», полным ходом идет строительство сразу трех пятизвездочных отелей. Проект реализуют три строительные компании: ОсОО «Авангард Стиль», ОсОО «Елизавета» и ОсОО «КыргызИнвестСтрой». Общая площадь арендованных участков составляет 34,21 гектара, срок аренды — 49 лет.

Ключевым объектом проекта станет отель «Хан-Тенири», строительство которого началось в сентябре 2024 года с участием заместителя председателя кабинета министров Камчыбека Ташиева.

По данным из открытых источников, отель будет расположен в 700 метрах от аэропорта и займет площадь 48,6 тысячи квадратных метров. Восьмиэтажное здание будет включать президентский номер, 20 сьютов, 109 стандартных номеров, 14 вилл с панорамным видом на озеро Иссык-Куль, природный бассейн площадью 3,5 тысячи квадратных метров, бальный зал на 1 тысячу мест, спа-центр, переговорные и конференц-залы, спортивные площадки и ресторан на 500 человек.

Дополнительно предусмотрены пляжные зоны шириной 258 метров, закрытая парковка на 150 автомобилей, два пирса для катеров и клубных мероприятий, полуолимпийский бассейн с видом на озеро и зоны для пляжного волейбола. Ландшафтное оформление охватит территорию около 50 тысяч квадратных метров.

По данным правительства, строительство всех объектов должно быть завершено до 1 января 2028-го. Общий объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард сомов.

24.kg провело съемку с дрона, запечатлев текущий этап строительства. На кадрах видно, что работы активно ведутся: возведены каркасы зданий, благоустраивают прилегающую территорию. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331181/
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