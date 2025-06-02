В Бишкеке пройдет презентация книги-рукописи Чингиза Айтматова

В Национальной академии наук состоится презентация новой книги «Эхо ненаписанных строк. Наследие Ч.Айтматова», составленной из неоконченных и сохранившихся в рукописном виде произведений писателя.

Меропритие состоится 5 июня в 14.00.

В НАН отмечают, что творческое наследие кыргызского народного писателя, выдающейся личности в мировой литературе Чингиза Айтматова открывается с новой стороны.

Фото Академии наук

В книгу вошли неоконченные произведения писателя «Флейта и земля», «Свидание с убитым сыном» и «Золото и снег». Эти рукописи приблизят читателя к творческим поискам и глубине мыслей Чингиза Айтматова. Составитель и автор предисловия — айтматовед, академик Абдылдажан Акматалиев.