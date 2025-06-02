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Общество

В Минсельхозе заверяют, что бахчевые, поступающие в Кыргызстан, без нитратов

В Минсельхозе заверяют, что бахчевые, поступающие в Кыргызстан, без нитратов. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сегодня при обсуждении проекта закона «О продовольственной безопасности» сообщил директор департамента химизации, защиты растений и карантина при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Турсунбек Кубанычбеков, отвечая на вопросы депутатов о том, безопасны ли бахчевые, импортируемые в страну.

По его словам, уполномоченные специалисты на границе проводят проверки арбузов и дынь, поступающих в республику извне.

«Берутся пробы с каждой партии, и проводится проверка на наличие нитратов и других вредных веществ. Мы можем заверить, что продукция безопасна и проверена», — добавил Турсунбек Кубанычбеков.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев призвал нардепов вместе со специалистами выехать на рейды, чтобы лично убедиться, как идут проверки на границах.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331200/
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