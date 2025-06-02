Минтруда предупреждает: для легализации иностранцев не нужны посредники

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики предупреждает, что посреднические услуги в процессе легализации не нужны и могут привести к мошенничеству.
Все процедуры доступны онлайн и напрямую через официальные порталы.
Напомним, что до 10 июня 2025 года действует возможность легализовать свое пребывание без административных штрафов для тех, кто нарушил миграционные правила — с истекшей визой, без документов или цель въезда.
Для легализации необходимо иметь действующий паспорт и обратиться через официальные порталы:
• получение визы — www.evisa.e-gov.kg;
• получение вида на жительство — через Министерство труда;
• регистрация — через портал ereg.e-gov.kg;
• проверка через МВД — в любом подразделении.
В ведомстве настоятельно рекомендуют не откладывать оформление и пользоваться только официальными каналами, чтобы избежать рисков и проблем, а также напомнили, что с 1 января оформление разрешительных документов для пребывания и работы в КР осуществляется только через портал «Единого окна» Министерства иностранных дел: Evisa.e-gov.kg.