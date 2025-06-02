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Общество

Может повториться судьба Айзады. Депутат заявил о преследовании девушки парнем

19-летнюю девушку преследует парень. Семья боится, что может повториться судьба убитой Айзады Канатбековой. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил депутат Эрулан Кокулов.

«Парень бесконечно звонит девушке, приходит к ее родителям, скандалит, возможно, влюбился. Он уже замучил всех ее родственников. Но никто не может принять меры в отношении парня в рамках закона. Один хулиган не дает покоя целой семье. Они живут в постоянном страхе. Был ведь случай с Айзадой Канатбековой, где парень убил девушку, потом себя. Мы должны делать все возможное, чтобы такое не повторялось», — сказал он.

Заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу ответил, что озвученный нардепом случай рассматривается в рамках Кодекса о правонарушениях или Уголовного кодекса, а не Законом «Об охране и защите от семейного насилия».

На заседании народные избранники рассматривали законопроект, предлагающий на семейных насильников надевать электронные браслеты и увеличить срок ареста с 7 до 14 суток.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля 2021 года. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они были возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в преступлении, были задержаны. Им предъявили обвинение по статье «Похищение человека» УК КР. Первомайский районный суд Бишкека приговорил трех обвиняемых к семи годам лишения свободы, еще двоих — к шести годам и шести месяцам тюрьмы. Адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов заявлял, что уголовное дело в отношении сотрудников милиции, допустивших халатность при похищении Айзады Канатбековой, волокитят.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331216/
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