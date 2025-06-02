В селе Кызыл-Бейит построят причал и закупят паром

Распоряжением кабинета министров в селе Кызыл-Бейит Аксыйского района Джалал-Абадской области начнут строительство нового причала и приобретут паром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, это важный шаг для местных жителей — теперь они смогут безопасно переправляться через реку в соседние села.

«Отсутствие автодорог, школ и фельдшерско-акушерских пунктов связано с затоплением во время строительства Курпсайской ГЭС. На строительство причала выделено 12 миллионов 900 тысяч сомов», — добавил нардеп.