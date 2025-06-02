Незаконная регистрация авто: задержаны бывшие работники «Унаа»

По факту незаконной регистрации транспортных средств задержаны члены преступной группы, сообщил пресс-центр ГКНБ.
Отмечается, что выявлена схема по незаконной регистрации легковых и грузовых машин, ввезенных из иностранных государств, преимущественно из Армении и Абхазии, вопреки действующему Указу президента «О мерах по легализации автотранспортных средств».
«Отдельные граждане КР из числа бывших работников ГУ «Унаа» организовали преступную схему по регистрации автомобилей без соответствующих правоустанавливающих документов, а также так называемых конструкторов в целях дальнейшей перепродажи третьим лицам», — подчеркнули в ГКНБ.
указа главы государства.
Сообщается, что члены преступной группы передавали взятки руководителям территориальных филиалов Государственного агентства регистрации транспортных средств и водительского состава (бывшее ГУ «Унаа») за регистрацию легкового и грузового транспорта без документов и уплаты таможенных пошлин.
Так, 30 мая при передаче взятки должностным лицам ГАРТСиВС на сумму $8 тысяч 800 задержаны организаторы преступной схемы и водворены в ИВС ГУВД Бишкека.
В ГКНБ добавили, что устанавливается сумма нанесенного республиканскому бюджету ущерба.