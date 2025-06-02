Искусственные ледники в Баткене могут стать примером для Таджикистана

Таджикистан перенимает кыргызстанский опыт создания искусственных ледников (ледяных башен). Такой метод помогает бороться с деградацией земель и хронической засухой. Об этом сообщили на Международной конференции по сохранению ледников, где обсудили усилия гражданского общества в Центральной Азии по адаптации к климатическим изменениям.

Как отметила исполнительный директор фонда «Институт стратегии устойчивого развития» Анара Алымкулова, ледяные башни, аккумулирующие воду зимой и обеспечивающие ею пастбища летом, доказали свою эффективность в горных регионах Кыргызстана. По ее словам, эта технология особенно актуальна для государств Центральной Азии, сталкивающихся с резким сокращением водных ресурсов.

По данным администрации полномочного представителя президента в Баткенской области, в 2024-м в регионе построено семь искусственных ледников, суммарно накопивших более 1,5 миллиона кубометров льда. До конца года планируется строительство еще четырех ледников в Баткенском и Лейлекском районах. Всего по республике функционирует уже около 30 подобных объектов.

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Искусственные ледники представляют собой ледяные башни высотой до 50 метров, формируемые путем замораживания воды, распыляемой в морозном воздухе. Вода поступает самотеком по подземным трубопроводам от родников, а летом тает, обеспечивая местных жителей и скот питьевой водой.

По словам представителя ФАО в Кыргызстане Олега Гучгельдыева, себестоимость одного такого ледника составляет около $3-4 тысяч, при этом каждый из них может накапливать до 50 тысяч кубометров воды, значительно улучшая водоснабжение в засушливых регионах.