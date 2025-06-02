МИД КР призывает нелегалов в США воспользоваться программой самодепортации

Министерство иностранных дел обращает внимание граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Соединенных Штатов Америки, а также планирующих поездки в эту страну, на необходимость строгого соблюдения миграционного законодательства США.

Согласно официальной информации, незаконное пересечение границы Соединенных Штатов, превышение установленных сроков пребывания, использование недействительных или поддельных документов могут повлечь за собой серьезные правовые последствия, включая задержание и арест, депортацию, постоянный запрет на повторный въезд, административную или уголовную ответственность.

В целях недопущения вышеуказанных последствий гражданам КР, находящихся в США нелегально, рекомендуют воспользоваться возможностью добровольного выезда с территории страны. При этом в зависимости от обстоятельств иностранцам будет предоставлена финансовая и иная помощь от американского правительства на возвращение в государство происхождения.

Для получения этой возможности необходимо зарегистрироваться через приложение CBP Home по ссылке: www.dhs.gov/cbphome.

При возникновении дополнительных вопросов касательно пребывания в США можно обращаться в посольство Кыргызской Республики в Соединенных Штатах и Канаде и Генеральное консульство КР в Чикаго.