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Общество

В 2025 году пособие «балага сүйүнчү» получили 44 тысячи 666 детей

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, за первые четыре месяца 2025 года 44 тысячи 666 детей получили пособие «балага сүйүнчү» на 178 миллионов 940 тысяч сомов.

Для сравнения, в этот же период прошлого года выплаты получили 48 тысяч 534 ребенка на 194 миллиона 963 тысячи сомов.

Как сообщили в ведомстве, единовременная выплата при рождении каждого ребенка составляет 4 тысячи сомов. При одновременном рождении троих и более детей «балага сүйүнчү» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

Для оформления единовременной выплаты следует обратиться в центры обслуживания населения или в органы регистрации актов гражданского состояния. Заявление на получение единовременной выплаты необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Средства будут зачислены на банковский счет в течение двух рабочих дней с момента подачи заявки. Получить их можно через кассу любого филиала «Элдик Банка» и «Айыл Банка» не позднее шести месяцев со дня обращения.

Важно помнить: при заполнении заявления необходимо указать правильный номер мобильного телефона, поскольку после перевода денег на контактные номера через банк будет отправлено СМС-сообщение.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331245/
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