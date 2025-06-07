Арнольд Шварценеггер, боевики и дорамы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (9-15 июня) второй сезон криминального сериала «Фубар», в котором главная роль у Арнольда Шварценеггера. Кроме того, есть премьеры боевика и пара южнокорейских дорам. Кому такие жанры не очень подходят, есть мелодрамы и комедии.

1 «Фубар», криминал, второй сезон (12 июня) «Фубар», криминал, второй сезон (12 июня)

Люк (Арнольд Шварценеггер) и его дочь Эмма на протяжении многих лет лгали друг другу. При этом оба даже не догадывались, чем занимаются их родственники на самом деле. Как только узнают правду, то понимают, что на самом деле ничего не знают друг о друге. Выясняется, что и Люк, и его дочь работали оперативниками в ЦРУ. Теперь родственникам предстоит не только познакомиться заново и наверстать упущенное, но и вместе пережить множество увлекательных и захватывающих приключений, нередко связанных с опасностью.

2 «Арт-детективы», криминал, первый сезон (9 июня)

Доктор Бендор Гросвенор и Джеки Кляйн обнаруживают спрятанные произведения искусства известных художников в местных музеях и загородных домах по всей Великобритании.

3 «Высокий сезон», боевик, первый сезон (11 июня)

По сюжету молодая пара Миша и Аня проводят отпуск во Вьетнаме. Накануне отъезда Аня пропадает после встречи с бывшим бойфрендом Сахаром, которого считала мертвым. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша начинает самостоятельные поиски и обнаруживает, что причина исчезновения Ани кроется в ее прошлом, которое она от него утаила. Начав поиски Ани, Миша знакомится с капитаном Народной армии Вьетнама Тао, которая вернулась в родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели младшей сестры. Вместе они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, спасающих друг друга от смертельной опасности.

4 «Пять комнат», мелодрама, пятый сезон (15 июня)

Австралийский сериал — это история о пяти людях, которые решили объединиться и приобрести общий дом. Эта весьма оригинальная идея пришла к ним во время вечеринки в честь свадьбы общих друзей. Но ребята, пребывающие в состоянии алкогольного опьянения, не учли, что авантюра подразумевает их сожительство. Оказалось, что ужиться под одной крышей разным людям не так-то просто. Им предстоит пройти через бытовые конфликты и уйму претензий друг к другу.

5 «Папа Миа», комедия, первый сезон (9 июня)

Автор хита нулевых Николай Ларионов работает охранником дачных поселков. Но однажды его экс-супруга Жанна улетает в отпуск и просит присмотреть за их 14-летней дочерью, которую он никогда не видел. Подросток не рада появлению инфантильного отца-разгильдяя и мечтает избавиться от него, пристроив в хорошие женские руки. Неожиданно затея рождает прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств. Новое дело не только сблизит отца и дочь, но и поможет решить их финансовые проблемы: девочке договориться с шантажисткой в школе, а Николаю триумфально вернуться в шоу-бизнес.

6 «Наш фильм», дорама, первый сезон (13 июня)

Дорама рассказывает о судьбоносной встрече режиссера, страшно боящегося провала, и молодой, очень талантливой, но неизлечимо больной актрисы. Ли Джэ Ха — сын известного кинодеятеля, который решил пойти по стопам отца. Его первая кинолента получила отличные отзывы и принесла ему мировую популярность. Однако он так испугался, что второй фильм может оказаться провалом, что взял творческий перерыв на пять лет. Неожиданно судьба сводит режиссера с молодой, очень талантливой и неизлечимо больной актрисой. Узнав о новой картине Джэ Ха, она начинает ему помогать и незаметно сама становится главной героиней, а в скором времени замечает, что ее судьба и вовсе круто изменилась.

7 «Избранные», исторический, пятый сезон (15 июня)

Рассказ о жизни Иисуса из Назарета (Джонатан Руми), а также о людях, последовавших за ним. В пятом сезоне зрителей ждут события Страстной недели и развитие героев.

8 «Я украла первую ночь главного героя!», дорама, первый сезон (11 июня)

Студентка университета К — обычная молодая женщина, но однажды она оказывается в своем любимом любовном романе, действие которого происходит во времена династии Чосон. Теперь она стала второстепенным персонажем Чха Сон Чхэк, которая приходится дочерью в богатой дворянской семье, и ее мечта — жить мирной жизнью.

9 «Гранчестер», детектив, десятый сезон (15 июня)

История разворачивается в живописной английской деревне в 1950-е годы. Размеренная жизнь молодого викария по имени Сидни Чемберс кардинально меняется, когда один из прихожан погибает при весьма странных обстоятельствах. Харизматичный герой решает начать собственное расследование, а его напарником станет вечно занятой детектив Китинг. Немного грубоватые методы инспектора дополняет блестящая интуиция Чемберса, который без труда может получить информацию от возможных подозреваемых.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (2-8 июня), можно посмотреть здесь.