Маленький патриот Кыргызстана покоряет турниры Швеции по вольной борьбе

В Швеции, на одной из улиц Стокгольма живет маленький мальчик, который ни разу не был в Кыргызстане, не видел вживую горы Тянь-Шаня, не купался в Иссык-Куле, но каждый день мечтает посетить родину своих родителей.

Илиясову Харису всего семь лет, но он является победителем чемпионатов Швеции по вольной борьбе. Вместе с отцом и тренерами он готовится к турнирам каждый день. Борьба для него стала не просто тренировками, а частью жизни и связующим звеном с Кыргызстаном.

Фото Гузаль Илиясовой. Харис после победы на турнире

Папа с сыном покоряют Швецию

Родители Хариса Гузаль и Адилет Илиясовы переехали в Швецию в 2014 году. Познакомившись в школьное время в Токмаке они встретились через много лет на другом конце земли и поженились. Теперь они воспитывают Хариса и двух девочек. Их отец много лет занимался борьбой в борцовском клубе «Шумкар» в Токмаке. Его умения передались и сыну.

Фото Гузаль Илиясовой. Семья в Швеции

Как многие наши кыргызстанцы, особенно борцы, они с папой боролись дома. И мы увидели — в этом что-то есть. Гузаль Илиясова

Уже год Харис тренируется в клубе в Стокгольме. Параллельно каждый день мальчик отрабатывает приемы дома с папой. Для юного спортсмена папа-тренер играет важную роль: он его поддерживает и наставляет.

Адилет Илиясов уделяет время не только отработке приемов и физподготовке сына, но и его ментальному состоянию, потому что спорт — это в первую очередь психологическая борьба с самим собой.

Фото Гузаль Илиясовой. Харис с папой после победы на турнире

Первые победы

«Ребенок должен быть психологически подготовлен. Во время соревнований папа Хариса не разрешает тренерам подходить к нему, вообще разговаривать с ним. Они сидят вдвоем и наблюдают. Мне кажется это играет огромную роль. Очень важно, чтобы голова была не забита всяким, потому что ты не знаешь, кто что скажет, и как это может повлиять на ребенка», — сообщила Гузаль, мама Хариса.На первых двух соревнованиях Харис выиграл серебро и бронзу. Через некоторое время на другом турнире взял золото и серебро. Две недели назад 24 мая юный борец впервые принял участие в Järfälla Freestyle Wrestling Cup 2025 — соревнованиях большого масштаба, где собрались 200 спортсменов по вольной борьбе в разных весовых категориях.

«До этих соревнований я не думала, что будет столько участников со всей страны. В Швеции борьба не так распространена. Надо ездить с одного конца города на другой, чтобы водить ребенка на секцию», — отметила Гузаль.

В финале Харис встретился с противником старше на 2 года и выиграл. Победа мальчика вызвала большую гордость у всей семьи.

Как говорит мама мальчика, борьба укрепляет стержень и вырабатывает характер ребенка с малых лет. Харис в свою очередь выкладывается на все сто во время тренировок и спаррингов.

Он прямо такой настоящий кыргызский парень. С шилом внутри. Этот спорт — для него. Он там выплескивает всю энергию. Единственное, конечно, я бы я не хотела, чтобы у него были сломаны уши. Но мне говорят, что это неизбежно. Муж сказал, что у всех хороших борцов сломаны уши и это нормально. Гузаль Илиясова

Родители мальчика следят за его питанием и режимом согласно шведским нормам. В 6.30 Харис встает в школу, завтракает, после учебы обедает, отдыхает, его стараются не перенагружать перед секцией. После двухчасовых тренировок он еще час отрабатывает приемы дома. В выходные дни с папой проводит время за физическими нагрузками.

Фото Гузаль Илиясовой. Харис со своей сестрой Аяталь

Питание у маленького спортсмена белковое. Сладкое ему разрешают есть только раз в неделю — в рамках традиционных шведских Fredagsmys или Lördagsgodis.

Fredagsmys — это пятничное совместное времяпровождение перед телевизором, когда детям разрешено есть фастфуд. Lördagsgodis — это субботы, когда дети набирают себе конфеты и съедают за день. По мнению шведов, таким образом ребенок съедает меньше сладкого, нежели чем за неделю. Ну и, конечно, бешбармак и мясо никто не отменял. Его любимым блюдом остается национальное кыргызское кесме, которое жарится с томатом, картошкой и лапшой

Кыргызское кесме с картошкой— его любимое блюдо, он за него, мне кажется, душу продаст. Гузаль Илиясова

Мечта посетить Кыргызстан и встретиться с Акжолом Махмудовым

«Ребенок тренируется каждый день не из-под палки или наших напоминаний, а потому что хочет. Особенно сейчас, когда у него начали появляться бицепсы, мышцы. Еще его очень сильно замотивировала олимпиада, где выступали наши спортсмены», — сообщила мама.

Оказалось, что серебряный призер Олимпийских игр 2020 и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Акжол Махмудов — кумир Хариса. Мальчик пересмотрел все его бои и приемы и мечтает однажды встретиться с ним.

Фото Гузаль Илиясовой. Харис с папой после победы на турнире

Трое детей семьи Илиясовых еще ни разу не были в Кыргызстане, но, не смотря на это, у них огромная любовь к стране. По словам Гузали, семья планирует вернуться, чтобы Харис продолжил свою карьеру на родине и представлял страну на соревнованиях.

«Даже когда в этот раз он выходил на пьедестал, он был в колпаке и с кыргызским флагом, несмотря на то что это чемпионат Швеции. Борьба ассоциируется у Харриса с Кыргызстаном. Мы из тех, кто верит в то, что наше будущее в наших детях, и дети должны знать, где их земля. Мы им объясняем, что здесь мы временно, несмотря на то что здесь все есть — и образование, и медицина. Мы понимаем, что вернемся в Кыргызстан», — отметила женщина.

У Хариса есть старшая сестра Аяталь, которая занимается фигурным катанием. Девочка тренируется шесть раз в неделю по три часа. В семье Илиясовых родители разумно делегируют работу: папа занимается сыном, а мама дочкой. Это тяжелый труд, ведь необходимо все спланировать и везде успеть.

«Это не только возить ребенка туда-сюда, но разговаривать с ним, объяснять. К тому же есть и другие заботы, как дом, быт, семья. Надо уметь делегировать свою работу и быть готовым ко всему. Если идти, то до конца. Будет трудно, но в конце вы увидите довольно приятный результат. В будущем мы не только привезем борца, но еще и фигуристку», — заключила Гузаль.