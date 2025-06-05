Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую мелодраму, два мультфильма и боевик о наемнице-балерине.

1 «Сагынам» (мелодрама) «Сагынам» (мелодрама)

Султан и Камила будто созданы друг для друга. Их чувства вспыхнули мгновенно и, казалось, навсегда. Но за красивой историей скрыта правда, способная разрушить все. Они мечтали о счастье, но жизнь приготовила другое.

2 «Заклятие. Демон внутри» (ужасы) «Заклятие. Демон внутри» (ужасы)

После загадочной смерти отца Каролина начинает часто ссориться с мамой и учителями. Ей самой становится страшно от того, что она постоянно злится и делает странные вещи. Она начинает подозревать, что появившийся на ее теле знак — это символ древнеегипетского демона, который поселился внутри нее.

3 «Джамбо и маленькое привидение» (мультфильм) «Джамбо и маленькое привидение» (мультфильм)

Хулиганы прозвали Дона кличкой Джамбо — как слоненка, потому что он пухлый, неповоротливый и проигрывает в любых спортивных играх. Мальчишка хочет доказать всем, что он чего-то стоит и решает принять участие в вокальном шоу «Голос». Помочь ему с подготовкой к конкурсу вызывается маленькое, но обаятельное привидение Мэри.

4 «Нэчжа побеждает царя драконов» (мультфильм) «Нэчжа побеждает царя драконов» (мультфильм)

Мальчик-демон Нэчжа и его друг сражаются против Царя драконов и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. Теперь вернуть их в физический мир может лишь Священный лотос.

5 «Балерина» (боевик) «Балерина» (боевик)

Опытная наемница и по совместительству профессиональная балерина охотится на убийц своей семьи.