Афиша Бишкека на выходные: премьера спектакля, стендап-концерт и воркшоп

Театры

7 июня. Спектакль «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

7 июня. Опера «Аида»

«Аида» написана Джузеппе Верди по заказу египетского хедива в связи с открытием Суэцкого канала. В основу оперы положена древнеегипетская легенда.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

7-8 июня. Этномюзикл «Раймалы и Бегимай»

Раймалы и Бегимай как акыны-певцы воплощают идеалы любви и искусства, но их судьба демонстрирует, что даже самые возвышенные эмоции могут быть разрушены обстоятельствами. Таким образом, произведение подчеркивает, что любовь действительно вечна, однако на ее пути стоят многочисленные преграды. Подробнее

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

7-8 июня. Спектакль «Кырк Өрүм»

Девайзинг-спектакль, исследующий кыргызскую мифологию, традиции и коллективный женский опыт. Героиня разрывается между наследием, переданным из поколения в поколение, и стремлением к свободе, перемещаясь между вертикальным и горизонтальным мирами.

Чуйский областной театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 19.00.

8 июня. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Выставки, ярмарки

7-8 июня. Постоянные выставки музея Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00. 3-23 июня. Выставка Алексея Нольфина Экспозиция посвящена юбилею известного забайкальского художника Алексея Нольфина (масляная живопись, акварель). «Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00. Концерты, фестивали, выступления 7-8 июня. Цирковое шоу «Акварель» В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми. Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00. 8 июня. Аудиоспектакль «Дух города» Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города. Сквер имени Максима Горького, 13.00. 8 июня. Стендап-концерт Концерт-импровизация двух популярных комиков и блогеров из Казахстана Вероники Ким и Zeе. Вы сможете пообщаться с ними и увидеть, как рождаются шутки прямо на сцене. ololoPlanet, 19.30. Лекции, мастер-классы 7 июня. Лекция по истории мирового искусства Вас ждет лекция об искусстве США. Обсудим важнейшие художественные движения, которые возникли в Соединенных Штатах и повлияли на развитие мирового искусства. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00. 7 июня. Мастер-класс по живописи Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025. «Галерея М», 12.00. 7 июня. Воркшоп Potato Print Воркшоп по принтам картошкой проведет художник, архитектор Медер Ахметов. Участники будут вырезать принты и печатать их на футболках или на бумаге акрилом и гуашью. Приносите с собой свои футболки, шоперы. Регистрация по ссылке. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00. Для детей 7-8 июня. Спектакли «Туулган күн» и «Маленький принц» В «Туулган күн» друзья решили подарить на день рождения Актану песню. Сорока решает рассорить его с друзьями. Но, так как дружба была крепка, ее замысел не осуществился. «Маленький принц» — спектакль о любви, ответственности, преданности, бескорыстии — очень серьезных и глубоких вещах. Герои открывают нам глаза на чудеса повседневной жизни и суть человеческих отношений. Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.



8 июня. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.