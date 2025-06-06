Выявление улучшилось или агрессии стало больше? О причинах роста насилия в семье

Факты об избиении, унижении и оскорблении женщин появляются в кыргызстанских СМИ и пабликах регулярно.

Последнее жестокое убийство мужем матери пятерых детей Айзирек Эралиевой в Кара-Кульджинском районе Ошской области шокировало всех и вновь вернуло в повестку дня вопрос борьбы с семейным насилием и фемицидом в стране.

Статистические данные с 2019 по 2025 год показывают стремительный рост количества зарегистрированных случаев домашнего насилия в Кыргызстане.

В 2025 году за тот же период уже зафиксировано 6 тысяч 536 случаев. Рост составил 36 процентов (на 1 тысячу 713 случаев больше).

По данным МВД, за четыре месяца прошлого года зарегистрировано 4 тысячи 767 случаев семейного насилия (на 632 больше по сравнению с 4 тысячами 135 случаями за аналогичный период 2023-го, рост составил 15,3 процента).

С чем связаны высокие показатели домашнего насилия и агрессии и как можно их снизить? Чем объясняют чиновники и эксперты отрицательную динамику? Об этом в материале 24.kg.

Рост насилия — миф

Так считает зампредседателя кабмина, ответственный за социальный блок, Эдиль Байсалов. По его словам, «ощущение, что семейного насилия стало больше, абсолютно ложное».

«Это связано с тем, что изменилось отношение девушек, женщин и всего общества к проблеме. Раньше это было либо табу, либо само собой разумеющееся явление. Такое происходило практически в каждой семье, в каждом доме. Сейчас в Кыргызстане фиксируется больше таких заявлений и уголовных дел, потому что изменилось отношение как самих жертв насилия, так и органов правопорядка. Раньше не обратили бы внимания, посмеялись бы и отправили назад. А сейчас все случаи регистрируются, жертвам выдаются охранные ордера», — сказал чиновник.

Отметим, согласно индексу Women, Peace and Security Index (WPS), Кыргызская Республика два года подряд — в 2021-м и 2023-м — признана наиболее опасной страной для женщин в Центральной Азии.

Однако, по мнению Эдиля Байсалова, авторы этого исследования — люди недалекие и не знают, что республика не приемлет насилия в отношении женщин.

Какой-то очень глупый, совершенно далекий от Центральной Азии человек где-то там сидит в Европе, Азии, Нью-Йорке и говорит, что самая опасная страна для женщин в Центральной Азии — это Кыргызстан. Эдиль Байсалов

Женщины стали более грамотными

Замглавы МВД Нурбек Абдиев объясняет рост количества случаев домашнего насилия повышением правовой грамотности среди кыргызстанок.

«Раньше избитые женщины не обращались к нам. Сейчас из-за того, что все стали образованными, если их кто-то бьет, сразу прибегают с заявлением. Более того, сейчас не только женщины, но и дети начали писать заявления в отношении своих родителей, когда нарушаются их права. Это говорит о том, что граждане стали более грамотными», — говорит он.

Нурбек Абдиев не согласен с обвинениями о том, что правоохранительные органы относятся равнодушно к семейному насилию и его жертвам. И добавил, что по всем зарегистрированным случаям милиционеры ведут совместную работу с местной властью.

Нет профилактики

Депутат Жогорку Кенеша Винера Раимбачаева с огорчением отмечает: насколько чаще бы в обществе ни поднимали проблему насилия в отношении женщин и детей, таких случаев с каждым годом все больше и больше.

По ее словам, внедрение механизма контроля за домашними агрессорами с помощью электронного браслета и продление ареста до 14 суток — это хорошо, но применяется это после совершения преступления. А профилактические мероприятия и работа по выявлению домашних тиранов не ведутся.

«В случае с женщиной в Кара-Кульдже дети остались сиротами. Мать погибла, отец в тюрьме. Когда будем защищать женщин и детей? Насилие не останавливается. Профилактические мероприятия не ведутся. Можно же выявить потенциальных насильников. По лицу женщины видно — насилие происходило длительно», — заметила Винера Раимбачаева.

По ее словам, соцработники, сотрудники ИДН, милиция должны регулярно проводить дворовые обходы и выявлять признаки насилия в семьях.

Не отзывайте заявления

Адвокат Шердор Абдыкапаров много лет занимается делами о семейном насилии.

По его словам, насильниками в большинстве случаев становятся те, кто получил психологическую травму в детстве и часто видел конфликты родителей с применением физической силы.

«Малообразованность, неумение контролировать эмоции также становятся причиной домашнего насилия. Однако в таких делах есть и ошибка женщин. Сейчас по статье 177 УК КР обвиняемые в домашнем насилии должны быть немедленно взяты под стражу. Но, как только насильника приводят в отделение милиции, пострадавшие пишут встречные заявления или же в суде говорят: «Он отец моих детей, отпустите его». В дело вмешиваются и родственники. Так они пишут отказ от претензий. И так как этот вид преступления входит в категорию менее тяжких, если заявление отзывается, то дело должно быть закрыто. Так дела прекращаются, и семейное насилие спустя некоторое время вновь повторяется», — говорит юрист.

Он подчеркивает, что насильник должен быть помещен в СИЗО и получить свое наказание. Нахождение в ИВС 48 часов не станет для него уроком.

«На практике мы видим: те, кто находился под арестом месяц или два, меняются и перестают выпивать, устраивать скандалы и бить своих жен», — поясняет Шердор Абдыкапаров.

Отметим, он добился возбуждения уголовного дела против кыргызстанца Айбека Уланова, который фактически оскорбил погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, опубликовав пост в соцсети Threads.

Недоверие к системе

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Омбудсмен Джамиля Джаманбаева отмечает, что семейное насилие — это не только личная трагедия, но и грубое нарушение прав человека, отражающее системные проблемы в обществе. Особенно остро эта проблема стоит в сельских и отдаленных регионах республики. Ключевыми причинами того, почему женщины продолжают сталкиваться с насилием, она называет социальные установки, экономическую зависимость, недоверие к системе и низкую правовую осведомленность.

«В ряде сообществ насилие по отношению к женщинам по-прежнему воспринимается как «нормальное» явление или как сугубо семейное дело. Эти стереотипы порождают молчание, стыд и страх, мешая женщинам обращаться за помощью. Многие женщины не знают, куда обращаться за защитой, не владеют информацией о возможностях, предоставляемых правоохранительными органами, медицинскими учреждениями и кризисными центрами. Отсутствие стабильного источника дохода, жилья и альтернатив также вынуждает женщин оставаться в опасных условиях. Они боятся остаться без средств к существованию», — говорит акыйкатчи.

Джамиля Джаманбаева также заметила: женщины, обращающиеся в институт омбудсмена, часто указывают, что не верят в объективность рассмотрения их дел.

Среди частых жалоб: неудовлетворенность результатами судебно-медицинской экспертизы, переквалификация дел с тяжких на менее тяжкие преступления, несвоевременное оформление охранных ордеров и отсутствие разъяснений по их применению, незнание о Стамбульском протоколе, который должен применяться для фиксации случаев насилия.

«Из-за страха и психологического давления женщины нередко не подают заявления, а если и подают, то расследования затягиваются или прекращаются. Это недопустимо», — заявила омбудсмен.

По ее мнению, для сокращения количества случаев семейного насилия все органы государственной власти должны вести единую, системную работу и соблюдать принцип неотвратимости наказания. Только в этом случае общество начнет возвращать доверие к правоохранительной и судебной системам.

Джамиля Джаманбаева также считает необходимым развитие сети кризисных центров.

В Кыргызстане функционирует всего один государственный кризисный центр — «Аялзат».

Остальную поддержку оказывают НПО. Необходимо расширить сеть государственных кризисных центров, особенно в отдаленных районах, где у женщин нет ни физического, ни логистического доступа к помощи.

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«Следует также формировать нетерпимость к насилию через работу с молодежью, местными органами власти, религиозными лидерами и сообществами. В местных сообществах важно проводить информационные кампании, просвещать граждан об их правах и существующих службах помощи», — отметила акыйкатчи.

Она добавила, что правоохранительные органы должны не только реагировать, но и контролировать поведение агрессоров. Социальные службы обязаны выявлять кризисные семьи и вовремя оказывать помощь. Особое внимание должно уделяться конфиденциальности, этичному и уважительному отношению, а также предоставлению реальных защитных мер.

«Права женщин — это права человека. Мы не можем оставаться равнодушными. Государство, общество и каждый из нас несут ответственность за то, чтобы каждая чувствовала себя в стране в безопасности и знала, что она защищена», — заключила Джамиля Джаманбаева.