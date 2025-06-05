Как кыргызстанцы отмечают Курман айт: опрос на улицах Бишкека

24.kg провело уличный опрос в Бишкеке, чтобы узнать, как жители столицы отмечают Курман айт и что для них означает этот важный религиозный праздник.

Большинство опрошенных рассказали, что Курман айт — это день жертвоприношения, прощения и добрых дел. По словам горожан, праздник символизирует духовное очищение, единство и заботу о ближнем.

«Это день, когда нужно делиться — мясом, добром, вниманием. Мы всей семьей собираемся, режем барана, раздаем часть мяса нуждающимся, навещаем родственников и соседей», — рассказала жительница южной столицы Гульзат.

Некоторые отмечают праздник более скромно, не совершая жертвоприношения, но соблюдая традиции гостеприимства и милосердия. «Главное — чистые намерения и добрые поступки. Курман айт напоминает нам, что вера проявляется в действиях», — отметил студент Айбек.

Среди традиций кыргызстанцы также назвали утренний Айт-намаз, молитвы за усопших, помощь нуждающимся и встречи с родственниками.

Праздник Курман айт является одним из главных в исламском календаре и отмечается мусульманами по всему миру. В этот день верующие приносят в жертву животное — чаще всего барана — в знак покорности Аллаху, вспоминая историю пророка Ибрагима.

Кыргызстанцы подчеркивают, что праздник сохраняет свои традиции, но при этом становится ближе к молодежи — все больше молодых людей участвует в благотворительности и старается понять духовную суть Курман айта.

Как показал опрос, для многих кыргызстанцев Курман айт — это не только религиозный обряд, но и важный повод для единения, добрых дел и укрепления семейных связей.