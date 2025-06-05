Атаки дронов. Авиакомпании рассматривают перенос рейсов из Москвы в Петербург

Иностранные авиакомпании рассматривают перенос рейсов из Москвы в Санкт-Петербург из-за того, что столичные аэропорты часто закрывают из-за атак дронов. Об этом сообщают «Ведомости».

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По данным издания, как минимум два авиаперевозчика начали переговоры о переводе части рейсов из аэропортов Москвы в Пулково в Санкт-Петербурге. Одним из них может быть Turkish Airlines. Вторым, как предполагается в статье, — авиакомпания Emirates.

Одной из причин, по которой иностранные перевозчики рассматривают смену аэропорта для регулярных рейсов, являются частые ограничения на полеты. Их вводят в воздушном пространстве Москвы из-за атак украинских дронов. Кроме того, подчеркнули источники, растет число пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из Москвы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге после остановки авиасообщения с Евросоюзом недозагружен и сможет принять дополнительный пассажиропоток. В частности, именно в Пулково были перенаправлены многие рейсы в начале мая, когда из-за атак дронов была нарушена работа московских аэропортов.