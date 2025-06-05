В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора

В 2024 году в Кыргызстане на одного человека пришлись 228 килограммов твердых бытовых, а также 1 тысяча 852 килограмма опасных отходов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Согласно данным, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составили 8,1 килограмма в расчете на одного жителя. При этом наибольшая нагрузка зафиксирована в Бишкеке — 18,9 килограмма на человека. Далее следуют Чуйская — 15,6 килограмма и Ошская области — 8 килограммов. Самые низкие показатели — в Баткенской (0,7 килограмма) и Нарынской (2,6 килограмма) областях.

Национальный лесной фонд страны составляет 1 260,5 тысячи гекторов, из них 843,2 тысячи покрыты лесом. Общая площадь КР — 199,9 тысячи квадратных километров.

Нацстатком призывает обратить внимание на экологическую ситуацию в республике и активнее внедрять практики устойчивого развития.