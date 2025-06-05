Минздрав разработал положение для бесплатной пересадки почек

Разработано постановление кабинета министров «Об утверждении порядка организации и осуществления услуги трансплантации почки для больных c хронической болезнью почек пятой стадии». Документ вынесен на общественное обсуждение.

В проекте постановления расписано, как осуществляется процесс трансплантации почки, кто может быть донором органа, в каких медицинских учреждениях могут проводить эти операции.

Также, согласно документу, услуги операции по трансплантации почки для граждан КР с установленным диагнозом «хроническая болезнь почек пятой стадии», а также раннее и позднее послеоперационное лечение осуществляются за счет бюджета уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения.

В год планируется проводить 48 операций, на что понадобится 29 миллионов 623 тысячи 968 сомов. Стоимость одной трансплантации почки без осложнений составляет 617 тысяч 166 сомов.

Отмечается, что трансплантация почек обойдется республиканскому бюджету дешевле, чем гемодиализ, при этом качество жизни пациентов после операции улучшится.

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По данным Минздрава, еженедельно 20 человек переходят на заместительную почечную терапию методом гемодиализа. Затраты из средств республиканского бюджета составляют 936 тысяч сомов на год на одного пациента при стоимости одного сеанса диализа 6,5 тысячи. При трансплантации почки объем финансирования иммуносупрессивной терапии на год после операции на одного пациента равен 250 тысячам сомов.

В перечень организаций здравоохранения, осуществляющих трансплантацию почки пациентам с хронической болезнью почек пятой стадии, вошли:

Национальный центр охраны материнства и детства;

Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана;

медицинский центр при Ошском государственном университете.

В справке-обосновании разработчики документа также напомнили, что по политическому решению президента о трансплантации почки за счет средств республиканского бюджета в 2024-м на базе НЦОМиД успешно проведено 26 операций родственной трансплантации почки на бесплатной основе.

Также сообщается, что с мая этого года в Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы уже проводится трансплантация почек пациентам, страдающим хронической болезнью почек пятой стадии.