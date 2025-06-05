02:46
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстанец более 10 лет находился в психиатрической больнице без лечения

Гражданин Ж.А. более 10 лет находился в судебно-экспертном отделении психиатрической больницы без полноценного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе института омбудсмена.

Отмечается, что только после вмешательства акыйкатчи Джамили Джаманбаевой мужчина переведен в специализированное отделение.

По данным института омбудсмена, Ж.А., 1973 года рождения, является уроженцем села Чкалов Базар-Коргонского района. В 2014-м в его отношении возбуждено два уголовных дела: по статьям 130 «Насильственные действия сексуального характера» и 28-97 «Покушение на жизнь двух и более лиц» УК КР.

Уточняется, что подсудимый признан невменяемым еще в 2014 году, но не получал должного лечения из-за неурегулированного юридического статуса.

После обращения главного врача психбольницы села Кызыл-Жар сотрудники института омбудсмена добились пересмотра дела. С 11 апреля 2025-го Ж.А. переведен в отделение № 5 со строгим режимом и начал получать полноценное лечение.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331728/
просмотров: 3771
Версия для печати
Материалы по теме
Серьезные недостатки выявили в интернате имени Абдраева, где погиб ребенок
Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия
Институт акыйкатчи проводит мониторинг переводного экзамена по госязыку в школах
В 2025 году омбудсмену от обвиняемых и осужденных поступило 20 жалоб на пытки
Финансирование питания в психиатрических больницах увеличено в два раза
Гематома у Султанбая Айжигитова. Врачи заполнили форму Стамбульского протокола
Сотрудники аппарата омбудсмена не могут зафиксировать побои пострадавшего
Задержан отчим девочки, заявившей об изнасиловании. Акыйкатчи следит за делом
Омбудсмен просит Военную прокуратуру расследовать драку в спецназе «Илбирс»
Омбудсмен призвала обеспечить безопасность в детских домах
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Бизнес
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
6 июня, пятница
02:14
Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с КНДР Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
5 июня, четверг
23:41
Samsung начнет 31 июля удалять аккаунты, в которые не входили два года
23:12
British Council объявлен «нежелательным» в РФ. Что ждет тех, кто сдает IELTS
22:41
В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти
22:28
День России отметят в Бишкеке праздничным концертом
22:14
Угрожавший женщине дубинкой водитель задержан, а ее муж оштрафован