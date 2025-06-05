Кыргызстанец более 10 лет находился в психиатрической больнице без лечения

Гражданин Ж.А. более 10 лет находился в судебно-экспертном отделении психиатрической больницы без полноценного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе института омбудсмена.

Отмечается, что только после вмешательства акыйкатчи Джамили Джаманбаевой мужчина переведен в специализированное отделение.

По данным института омбудсмена, Ж.А., 1973 года рождения, является уроженцем села Чкалов Базар-Коргонского района. В 2014-м в его отношении возбуждено два уголовных дела: по статьям 130 «Насильственные действия сексуального характера» и 28-97 «Покушение на жизнь двух и более лиц» УК КР.



Уточняется, что подсудимый признан невменяемым еще в 2014 году, но не получал должного лечения из-за неурегулированного юридического статуса.

После обращения главного врача психбольницы села Кызыл-Жар сотрудники института омбудсмена добились пересмотра дела. С 11 апреля 2025-го Ж.А. переведен в отделение № 5 со строгим режимом и начал получать полноценное лечение.