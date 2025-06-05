В мае этого года Общереспубликанское тестирование (ОРТ) сдали 56 тысяч 159 абитуриентов по всей стране. Из них 31 тысяча 731 человек прошел тестирование на кыргызском языке, 24 тысячи 428 — на русском. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения.

Согласно приказу Минобразования, абитуриенты получают результаты основного и предметного тестов только при условии сдачи теста по государственному языку. При этом, как подчеркивают в ведомстве, итоги этого теста не влияют на участие в конкурсе при поступлении в вузы.

В 2025-м 179 участников ОРТ не явились на тест по государственному языку. Тем, кто пропустил его по уважительным причинам, предоставляется дополнительная возможность. Сдать тест можно будет на третьем этапе ОРТ, который состоится 21 июня.

Регистрация или перерегистрация на третий этап пройдет с 10 по 18 июня: в Бишкеке — в школе № 24 имени А.Токомбаева, в Оше — в городском управлении образования.