Ошский рынок: от советского базара до современного торгового комплекса

4 июня 2025 года исполнилось 42 года с момента открытия Ошского рынка в Бишкеке. Этот базар, расположенный на правом берегу реки Ала-Арчи, стал одним из символов города и важным центром торговли и культуры.

История и строительство

Строительство нового рынка началось в 1982 году на месте старого Ала-Арчинского колхозного рынка, известного среди горожан как «Советский». Проект разработали архитекторы Анатолий Нежурин, Юрий Чубаров и Кубанычбек Назаров. Рынок построен за счет средств Ошского облпотребсоюза, колхозов Ошской и Нарынской областей, а также Калининского района Чуйской области. Строители из Оша возводили рынок, и поэтому он получил название «Ошский».

Открытие нового базара состоялось 4 июня 1983-го. Торговый комплекс, построенный в восточном стиле, отличался национальным колоритом и своеобразием архитектурно-художественного образа. На рынке были более 500 торговых мест, а также Дом быта и универмаг. Торговля осуществлялась хозрасчетными магазинами «Главкоопзаготторга», «Киргизпотребсоюза» и Министерства плодоовощного хозяйства Киргизской ССР.

Современное состояние

С момента открытия Ошский рынок прошел через различные этапы развития. После распада Советского Союза он стал одним из главных мест, где люди зарабатывали на жизнь, перепродавая товары. Однако со временем базар стал неухоженным, его внешний вид изменился до неузнаваемости. В последние годы возникли вопросы о будущем рынка. В 2023-м обсуждался вопрос о его возможном переносе за пределы города.

Будущее рынка

В октябре 2024 года объявлено о строительстве нового Ошского рынка на севере Бишкека. Проектом предусмотрено возведение девяти крупных павильонов, а также социальных инфраструктурных объектов, включая спортивные залы, мечети и медицинские пункты. Завершение строительства планируется в октябре 2025-го. Новый Ошский базар в столице строится вдоль трассы, ведущей к аэропорту «Манас», в северо-западной части города, за селом Пригородным.