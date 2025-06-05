Дуйшенбек Зилалиев и сын Кубанычбека Жумалиева передали участки государству

Экс-председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ныне ГАУГИ) Дуйшенбек Зилалиев и сын бывшего премьер-министра и экс-депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева Арстаналы добровольно передали земельные участки государству. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению государственным имуществом.

Отмечается, что при содействии правоохранительных органов Арстаналы Жумалиев на безвозмездной основе передал на баланс государства земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 13,55 гектара в селе Кара-Жыгач в Бишкеке.

Дуйшенбек Зилалиев же добровольно отдал земельный участок (орошаемой пашни) площадью 3,5 гектара, находящийся также в селе Кара-Жыгач.

В ведомстве заметили, что полученные участки в дальнейшем будут использованы для государственных социальных программ.