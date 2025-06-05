В МТУ «Новопавловка» плохо сделали дорогу. Замглавы управления получил выговор

В Instagram появилась публикация, где автор утверждает, что имеются нарушения при реконструкции улицы Северной в МТУ «Новопавловка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, такая ситуация возникла из-за того, что запланированные работы по строительству дороги не выполнены в полном объеме, потому что заместитель начальника МТУ «Новопавловка» под давлением депутата Бишкекского городского кенеша Аскара Абышева начал работы на другом участке, изменив направление дороги.

«Накануне по поручению мэра организован выезд на место. Информация о том, что толщина асфальта тонкая, не подтвердилась. При этом выяснилось, что половина дороги в ширину — всего 3 метра, а должно быть 5 метров. По результатам выездной проверки подрядчику поручено исправить дефект до 10 июня 2025 года. Заместителю начальника МТУ объявлен строгий выговор», — говорится в сообщении.