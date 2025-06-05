В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти

В Омской области ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Женщина найдена на остановке возле садоводства «Росинка» в деревне Гауф Азовского района Омской области. Она не смогла назвать свой адрес.

Сотрудники полиции доставили ее в отдел, оказали необходимую помощь и передали медикам. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей в районной больнице.

Фото vk.com/55mvd. Ищут родственников пожилой женщины

Она называет себя Зоей Николаевной Киреевой и сообщает, что родилась 10 декабря 1930 года. Других сведений о себе или месте жительства она вспомнить не может.

Полиция проводит мероприятия по установлению родственников или знакомых женщины для ее возвращения в семью. По имеющейся оперативной информации, близкие бабушки могут проживать в Тюменской области или в Кыргызстане.

Если вам что-либо известно о Зое Киреевой или о ее родных, просьба сообщить в полицию по телефонам: 83812797801, 83812793401, 83814123202.