Кыргызский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Маленький принц»

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева 7-8 июня приглашает на премьеру спектакля «Маленький принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери. Об этом сообщается на страницах театра в соцсетях.

«Маленький принц» — философская сказка для семейного просмотра — посвящается детям, которые будут взрослыми, и взрослым, которые были детьми. Спектакль о любви, ответственности, преданности, бескорыстии. Герои открывают нам глаза на чудеса повседневной жизни и суть человеческих отношений.

Режиссер-постановщик: Людмила Горохова.

Художник-постановщик: Мариям Аблакова.

Композитор: Александр Юртаев.

В ролях: Санжар Качкынбеков, Каринэ Саркисян, Гульзана Эркимбаева, Шарапат Кадыралиева, Анастасия Карелина, Дастан Эшимбеков, Майрам Момунбаева, Самат Кадыралы уулу, Айжаркын Дуйшембаева, Элеман Абакиров, Жаркынбай Садыкбек уулу.