Избиение ребенка в Сокулуке. Российский режиссер сняла о Егоре фильм

Российский режиссер Елена Погребижская сняла фильм о мальчике Егоре, который в феврале 2022 года поступил с побоями в Сокулукскую территориальную больницу. Работу можно посмотреть на ее канале в YouTube.

«Сразу скажу, что сейчас с Егором, можно сказать, все хорошо, и он живет с бабушкой Наташей в Воронеже. История Егора мне напомнила историю Дианы Ивановой, она есть у нас на канале, когда родная мать сломала дочери просто все и, наверное, убила бы ее, если бы ребенка у нее не забрали. И здесь, с Егором, почти то же самое — те взрослые, которые должны защищать тебя от всех напастей и невзгод, ни от чего не защищают. А молча смотрят, как к тебе подносят дымящуюся сигарету. Но обо всем по порядку», — написала Елена Погребижская.

Напомним, 3 февраля 2022 года в Сокулукскую территориальную больницу с побоями поступил двухлетний ребенок со следами пыток — черепно-мозговая травма с трещиной, смещение шейных позвонков, сломанные нос и ушной хрящ, множественные ожоги по всему телу, в том числе и от затушенных сигаретных окурков. У маленького Егора были разорваны нервные окончания двух рук, а на половом органе — порез, нанесенный истязателем.

По факту истязания мальчика возбудили уголовное дело. По подозрению в жестоком избиении ребенка милиция задержала 34-летнего Александра Самаркина. Мать и отца мальчика ограничили в родительских правах на время следствия, детей передали под временную опеку бабушке (матери отца). Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы.

В июне 2023-го Верховный суд отменил приговор в отношении Александра Самаркина и назначил ему два года пробационного надзора.