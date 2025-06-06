Ошскому автопредприятию передали 1,5 гектара, которые изъяли в доход государства

В Оше здание и прилегающую территорию, расположенную на улице Садырбаева, передали в оперативное управление муниципальному автопредприятию. Об этом сообщает мэрия города.

По данным пресс-службы муниципалитета, здание долгое время стояло заброшенным, после реконструкции оно введено в эксплуатацию.

На открытии присутствовали мэр южной столицы Женишбек Токторбаев и председатель городского кенеша Болот Баетов.

Для работников автопредприятия созданы все условия, очищена прилегающая территория от строительного мусора, отремонтированы все помещения и крыша.

Напомним, ранее эти 1,5 гектара земли и здание были приватизированы с нарушением закона.

Все имущество возвращено государству. По предложению главы ГКНБ здание, участок и земля переданы в коммунальную собственность мэрии южной столицы.