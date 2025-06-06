Патрульная милиция предлагает отменить прокат самокатов в Бишкеке

Управление Патрульной службы милиции предлагает отменить прокат самокатов. Об этом на заседании комиссии Бишкекского городского кенеша сообщил представитель УПСМ Нурланбек Абдиев.
В патрульной милиции предлагают ограничить владение самокатами только частным лицам.
Депутат Улукбек Карыбек уулу посетовал, что самокаты бросают где попало. По его словам, это создает проблемы для пешеходов.
Инициативу УПСМ поддержал заместитель директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алмаз Алымбеков.
Напомним, ранее кабмин принял постановление и утвердил «Порядок регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией (услуги по предоставлению в прокат, аренду и так далее) средств индивидуальной мобильности».
Он начал действовать с 7 апреля и регулирует деятельность лиц, предоставляющих в аренду или в прокат СИМ (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и тому подобное). Порядок устанавливает требования к арендодателям, мобильным приложениям, техническому состоянию СИМ, а также права и обязанности как арендодателей, так и пользователей.
В частности, документ устанавливает требования по оборудованию СИМ следующими элементами:
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регистрационный номер;
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фонарик;
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задние стоп-фонари;
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передний светоотражатель;
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боковые светоотражатели;
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встроенный ограничитель скорости до 25 километров в час.