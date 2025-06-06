Экспо-2025. Национальный день Кыргызстана прошел в Осаке

В рамках всемирной выставки «Экспо-2025» в Осаке (Япония) 6 июня состоялось празднование Национального дня Кыргызской Республики.

Открывая официальную и культурную программу, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов поздравил правительство Японии с успешным открытием и организацией выставки, объединившей около 160 стран, чтобы продемонстрировать свои достижения в построении общего будущего для развития, процветания и устойчивости человечества.

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«Тот факт, что Япония принимает столь масштабную выставку во второй раз и в ней участвует так много стран, отражает высокий уровень доверия, оказанный Международным бюро выставок и мировым сообществом японскому правительству», — сказал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что проведение Национального дня на площадке «Экспо-2025» является символом уважения к истории, культуре и национальным ценностям Кыргызстана.

«Наша страна — молодая, с амбициозными целями. Она выделяется своей древней историей, уникальной культурой и захватывающей дух природной красотой. Расположенная в самом сердце Великого Шелкового пути, наша родина на протяжении столетий была местом встречи цивилизаций, где обменивались идеями и опытом. Дух открытости и мирного сосуществования с соседями продолжает определять нас и по сей день», — добавил Эдиль Байсалов.

Он отметил, что Кыргызстан испытывает особые чувства восхищения и дружбы по отношению к Японии, начиная с ранних дней независимости. Эдиль Байсалов поблагодарил японское правительство за поддержку в организации национального павильона на «Экспо-2025», а также выразил надежду, что участие в этой выставке еще больше укрепит отношения между двумя странами.

Министр обороны Японии Таро Хонда выразил сердечные поздравления по случаю празднования Национального дня КР.

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«Я с нетерпением жду возможности посетить павильон Кыргызстана и насладиться дружественной атмосферой, — сказал он. — Как вы знаете, Кыргызстан — горная страна: около 40 процентов ее территории занимают высокогорья. Япония — островное государство, окруженное океаном, но обе страны являются азиатскими государствами с богатой природной средой».

Таро Хонда напомнил, что Япония сотрудничает с Кыргызстаном с тех пор, как он обрел независимость в 1991 году.

«Мы поддерживаем дружеские дипломатические отношения уже более 30 лет. Япония постоянно поддерживает устойчивое развитие Кыргызстана. Одним из наиболее ярких примеров этого является проект «Одно село — один продукт», запущенный в рамках инициативы технической помощи JICA. Обмен людьми между нашими странами также растет. Замечательно слышать, что в КР есть много граждан, которые учились или проходили стажировку в Японии и теперь занимают важные должности в своей стране», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Япония полна решимости укреплять сотрудничество с КР — страной, расположенной в ключевом геополитическом регионе, соединяющем Азию и Европу.

После выступления чиновников члены кыргызской диаспоры, японские зрители и другие участники смогли насладиться ярким концертом.

Представители кыргызской эстрады и музыкальный ансамбль «Үркөр» исполнили произведения, сочетающие современные ритмы с национальным колоритом. В ходе мероприятия выступили артисты балета, певцы Каныкей, Бек Исраилов, Роза Аманова и другие. Гулюм Касымбаева исполнила композиции на японском языке.

Популярный коллектив D Billions также представил свое творчество. Кроме того, показана коллекция женской одежды от модного дома «Дильбар».