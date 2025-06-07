За нарушение экологических норм пансионаты на Иссык-Куле будут опечатывать

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора инициирует принятие распоряжения кабмина об утверждении положения о порядке ограничения или приостановки деятельности субъектов, нарушающих экологию Иссык-Кульской области. Документ вынесен на общественное обсуждение.

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В ведомстве отмечают, что в 2022 году президент страны подписал Указ «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль» и поручил запретить работу санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных поселков, гостевых домов, гостиниц и других объектов рекреации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности без обеспечения инженерными коммуникациями и сооружениями (водозабор, водопровод, канализационная сеть, канализационная насосная станция и очистные сооружения).

Однако в нормативных правовых актах отсутствуют механизмы, позволяющие приостанавливать работу нарушителей.

Минприроды разработало соответствующие механизмы. Цель — недопущение эксплуатации объектов, отдельных производственных подразделений и оборудования при нарушении требований экологической и технической безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии.

При поступлении запросов государственных органов, по заявлениям физических и юридических лиц специалисты ведомства будут проводить проверки. По итогам при выявлении экологических нарушений будут приниматься решения об ограничении или приостановлении деятельности субъекта. В таких случаях санатории, дома отдыха, пансионаты будут опечатаны и опломбированы.

В случае отказа субъекта от подписания акта опломбирования или опечатывания документ подписывает понятые.

Если будет оказано сопротивление при опломбировании или опечатывании сотрудник Минприроды имеет право обратиться в органы внутренних дел для оказания содействия.

Минприроды также хочет, чтобы его наделили правом проводить дополнительные проверки для выявления нарушений.

Субъект будет иметь право обжаловать постановление об ограничении или приостановлении деятельности в административном или судебном порядке.