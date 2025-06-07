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Общество

Страны Центральной Азии нацелены на взаимовыгодное партнерство с Индией

Страны Центральной Азии нацелены на дальнейшее взаимовыгодное партнерство с Индией. Об этом сообщает пресс-служба МИД по итогам четвертой министерской встречи диалога «Центральная Азия — Индия» с участием глав внешнеполитических ведомств государств ЦА с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.

Отмечается, что индийская сторона выразила признательность странам Центральной Азии за участие в заседании, отметив высокий уровень партнерства, взаимного доверия и всестороннего сотрудничества между Индией и государствами региона.

В ходе встречи министр Жээнбек Кулубаев передал Нарендре Моди теплые пожелания от имени президента Садыра Жапарова. Он подчеркнул, что прошедшая министерская встреча предоставила хорошую возможность для обсуждения актуальных в соответствии с современными тенденциями направлений сотрудничества стран — участниц диалога, в особенности таких, как развитие финансовых инструментов, внедрение зеленых технологий и цифровизация.

Глава внешнеполитического ведомства отметил позитивный настрой государств Центральной Азии на дальнейшее взаимовыгодное партнерство с Индией.

МИД
Фото МИД. Диалог «Центральная Азия — Индия»


Премьер-министр Индии подчеркнул стратегическую значимость устойчивого и многопланового сотрудничества с регионом, призвав к дальнейшему укреплению всесторонних связей.

В завершение стороны отметили важность диалоговой платформы «Центральная Азия — Индия» и подтвердили готовность продолжать совместную работу, нацеленную на укрепление многовековых уз дружбы и обеспечения интересов граждан государств диалога.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331816/
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