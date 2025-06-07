МИД Кыргызстана окажет помощь трем нигерийцам, у которых изъяли паспорта

В связи с появившимися в СМИ сообщениями о нахождении трех граждан Федеративной Республики Нигерия в трудной жизненной ситуации на территории Кыргызстана Министерство иностранных дел сообщает, что компетентные государственные органы в настоящее время принимают необходимые меры в пределах своей компетенции для всестороннего изучения сложившейся ситуации и ее надлежащего урегулирования.

Ведомство взаимодействует с профильными государственными структурами для содействия скорейшему разрешению данной ситуации.