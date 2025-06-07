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Общество

В Аксыйском районе началось строительство ряда школ

По инициативе торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу в Аксыйском районе Джалал-Абадской области началось строительство ряда школ. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

С участием торага ЖК 6 июня прошли церемонии закладки фундаментов новых учебных заведений в нескольких селах Аксыйского района.

В селе Жаны-Жол он заложил капсулу в фундамент дополнительного корпуса школы № 10 имени Жоробека Мамытбекова. Вопрос обновления здания, построенного в 1976 году и пришедшего в аварийное состояние, был взят под контроль Нурланбека Тургунбек уулу. В результате из республиканского бюджета выделено более 174 миллионов сомов.

На встрече с местными жителями спикер подчеркнул, что за последние четыре года в Аксыйском районе введены в эксплуатацию новые здания 12 школ. Он проинформировал о том, что ведется строительство еще четырех учебных заведений, а также о закладке капсул в фундаменты еще четырех школ.

«Я знал о ветхой школе в этом селе. Ранее приезжал и ознакомился с ее состоянием. И сегодня мы закладываем фундамент двухэтажного здания, рассчитанного на 175 учеников. В ближайшее время также начнется возведение нового здания медицинского учреждения, обслуживающего 12 сел в Ак-Жолском айыльном аймаке», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу, добавив, что, помимо этого, будет асфальтирована дорога, ведущая в село Кой-Таш, а также будет обновлен мост на 41 миллион сомов.

Кроме этого, церемония закладки капсулы в фундамент нового здания школы № 62 имени Райымбека Темирова прошла и в селе Малкалды.

Существующее здание среднеобразовательного учреждения устарело, отсутствуют как столовая, так и спортзал. Вследствие чего выдвинута инициатива по строительству современной двухэтажной школы со всеми удобствами на 150 мест. На эти цели из республиканского бюджета планируется затратить около 162 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331821/
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