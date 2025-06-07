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Общество

В Кыргызстане разработано новое мобильное приложение «Дары-дармек»

Фото Минздрава. Новое мобильное приложение

В Бишкеке департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения презентовал мобильное приложение «Дары-дармек», созданное для удобного поиска и проверки лекарств.

Как сообщают в Минздраве, приложение поможет:

— искать препараты в реальном времени: найти ближайшую аптеку, где есть нужное лекарство;

— проверить подлинность препарата по сертификату соответствия;

— узнать установленную цену, чтобы избежать переплаты;

— оповещать о льготных программах: проверить размер компенсации на лекарства;

— подать жалобу, если цена в аптеке выше установленной для регулируемых препаратов. Можно отправить жалобу с прикрепленным чеком. Заявление автоматически формируется и направляется уполномоченному органу. Вы получите ответ о принятых мерах;

— сообщать о побочных эффектах лекарств для оперативного реагирования.

Если препарат отсутствует в приложении, это может указывать на его незарегистрированный или нелегальный статус, что помогает защитить здоровье граждан.

В настоящее время приложение работает в тестовом режиме и активно улучшается.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331831/
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